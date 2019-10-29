拍片跳鬼步舞爆紅　巴士司機：原意只為減肥

貴州貴陽45歲巴士司機馮兵，近日因拍攝自己跳「鬼步舞」的影片，迅即在網上爆紅。馮兵表示，自己跳舞是為減肥，一開始是跟着示範影片邊學邊跳，「不要求跳得很好，能達到減肥目的就行，10個月下來瘦了18斤（9公斤），身體也強健許多，有不少同事跟着學。」

馮兵表示，自己看影片學習該款舞蹈，「有時候看視頻都不下一千遍，退出來又看，看了又學，當初練的時候腳都練腫了，一般早上上早班會提前到，要跳半個小時，晚上有時候發車時間長，就多跳一下。今年1月份開始學的，到現在有10個月了。」

馮兵續稱，自己原意並非要做網紅，「也不是要跳很好，每天就是出一身汗，能減肥就行了。當初學的時候體重是160斤（80公斤），現在是142斤（71公斤）。剛去體檢，去年有中度脂肪肝，今年脂肪肝都沒有了。」

有馮兵的同事對他此舉讚譽有加，「這個對身體肯定是有好處的，特別是對我們駕駛員，開這麼長時間的車，對我們的頸椎和腰椎肩周有影響。休息時候在這裏活動下，對身體有很大幫助。」