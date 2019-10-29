6旬翁趁茶館老闆不備　竄入臥室姦14歲殘疾少女被拘

四川瀘州一名60多歲韓姓老翁早前在茶館喝茶時，趁女老闆不備竄入房間，強姦她的14歲楊姓孫女，楊女因殘疾無力反抗。韓翁逞獸慾後，若無其事回位繼續喝茶。老闆事後見到床單上留有血漬，一再追問孫女才揭發事件。警方上周五（25日）將韓翁刑事拘留，目前案件正進一步調查中。

事發於10月17日中午，退休多年的韓翁作為老顧客兼同村鄰居，經常到楊女祖母經營的茶館喝茶。楊的祖母憶述，當時孫女正在房間休息，她則在廚房做飯，期間她曾出來過一次，未見韓翁，還以為他已離開，未料第二次出來時發現他還在大廳喝茶、看電視。就在此時，楊女在房內哭喊，向祖母指着自己的嘴、胸部，還有下身，並說感到痛楚，「她衣服都穿得好好的，但床單上有一灘血漬」。

由於楊女行動不便、口齒不清，其祖母費九牛二虎之力才終於明白，原來韓翁趁其不備跑進院子的臥室將孫女強姦，事後還幫她把衣服穿好。雖然韓矢口否認，但在鄰居作證稱確曾見到韓進入臥室半小時後，楊的祖母當即報警。事後民警到現場進行勘查、取證，楊女也被帶到醫院檢驗，韓翁則以涉嫌強姦罪遭刑拘。