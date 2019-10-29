孕婦穿羊水要求跨市送台南　網民批救護車變「的士」

台灣高雄市消防局右昌分隊周日（27日）在一名羊水破裂的孕婦強烈意願下，緊急載送其至30公里外的台南生子，結果遭受不少網民批評，更有人揶揄救護車轉型成的士。針對跨市送醫之疑慮，當局解釋是孕婦表明居住、產檢都在台南，並願簽文件保證，救護員才答應其要求。

當日上午8時41分，楠梓區一名38歲孕婦羊水破裂，但她表明希望救護員送她往台南的婦產科醫院。救護員隨後告知相關權利及注意事項，並獲孕婦及其丈夫簽名保證後，遂花22分鐘將兩人送抵台南。不過事件曝光後，引來不少網民批評，爆料者更揶揄：「以後高雄市民想送台北的台大醫院都不是問題。」亦有網民表示，救護車數量始終有限，每一次調度都攸關下次出勤。

按規定，救護員可視求救原因、病史、病歷等因素，送病患到指定醫院就醫，惟以高雄市轄區內為限。對此，市消防局副局長王宗展強調，一切指揮調度尊重現場專業救護員的判斷，考慮地理因素，跨區送醫只能到達鄰近縣市，屏東、台南亦偶有此情況；又指現場狀況總有例外，當局會考慮未來讓民間救護車來處理指定送醫或特定救護任務。