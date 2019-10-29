非法傾倒6903噸含重金屬污泥　生物科技公司被罰款

四川崇州市人民法院近日在四川水利職業技術學院，公開審理了一宗污染環境罪刑事附帶民事公益訴訟案件。被告單位「四川某生物科技有限公司」及被告人陳某、彭某等人，涉嫌把6903噸含重金屬的污泥，在未經無害化處理下，直接傾倒在廢棄沙坑內。最終涉事公司、陳某及彭某等人均罪成，分別獲刑。

根據崇州市人民檢察院指控，涉事公司及兩名被告在2017年12月至2018年3月期間，把該公司收納的含有汞、砷、鎘、鉛、銅、鎳、鋅等重金屬的污泥，在未經無害化處理的情況下，出資交由沒有處理資質的周某昌、徐某作處置。及後，周某昌便安排貨車司機王某彬等人，把污泥傾倒在崇陽鎮紅橋村的廢棄砂坑中。公訴機關認為，被告的行為應當以污染環境罪追究刑事責任。

至於崇州市人民檢察院提起的民事公益部分，法院組織雙方調解，各被告當庭承諾支付環境造成的經濟損失和公告費，雙方遂達成調解協議。

經審，法院認為被告在案發後已清運污泥，且同意賠償環境資源損失，並與公益訴訟提起人達成調解協議，具有悔罪表現，故決定判處涉事公司罰款5萬元（人民幣．下同，約5.7萬港元），至於各被告則被判有期徒刑1至2年並處緩刑，同時罰款2萬至2.5萬元（約2.3萬至2.8萬港元）不等。