大叔被五步蛇咬傷即斬食指　醫生︰完全無必要

尖吻蝮毒性極強，坊間流傳一旦被咬中，不出五步定必毒發身亡，故又有「五步蛇」之稱；惟事實上即使被五步蛇咬中，傷者只要在數小時內注射血清，亦不會有性命之憂。然而在浙江杭州市，一名60歲張姓男子因誤信五步蛇傳說，被咬後竟立即將手指剁下，才到醫院求醫，令醫生概嘆︰「其實完全沒必要。」

事發於上周六（26日）上午8時許，張先生上山工作時，右手食指被毒蛇咬傷；張先生仔細一看，發現咬他的是五步蛇後，擔心一走動便會毒發身亡，便立即拔刀把食指斬斷，並把斷指就地丟棄。醫生經檢查後，發現張先生凝血功能正常，便為他注射抗蛇毒血清。

惟因張先生未有帶同斷指，只能由骨科醫生手術處理斷指殘端，張先生因而終身殘疾。被問到手指為何斷掉時，張先生坦言，由於曾聽說有關五步蛇的毒性猛烈，加上誤信「傳說」，便決定「砍了」、「保命要緊」。

對此，主診醫生袁丞達坦言，張先生的舉動「實在沒必要」，又指「五步蛇沒有大家想象中那麽毒」，及時送醫能治癒。他又告誡患者，如被毒蛇咬傷，應盡快求醫，「哪怕是最毒的銀環蛇，被咬後只要在6小時內就醫，也不會有性命之憂」。

袁丞達又指，像張先生這樣的極端患者並不少見，該院皮膚科今年共接診蛇咬傷患者1200人次，其中約30%患者處理傷口的方式有誤，「有人用刀砍斷手指或腳趾，用繩子或鐵絲狠狠捆綁被咬一側肢體，甚至企圖用火燒的方法，破壞傷口內的毒素，等到入院時，肢體已出現壞死。」