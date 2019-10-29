女子網貸20萬人民幣不成　反遭騙徒呃走3萬元

宋女稱，有擔保公司主動聯繫她，稱能快速向她貸款且利率更低。（互聯網）

山東菏澤市一名宋姓女子，早前因生意上急需用錢，想透過網上貸款20萬元（人民幣．下同，約23萬港元），卻一直不成功。宋女稱，有擔保公司其後主動聯繫她，稱能快速向她貸款且利率更低；她不虞有詐，向對方透露自己銀行卡號和驗證碼等訊息，結果導致被騙3萬元（約3.4萬港元）。

宋女表示，「我因為生意上急需要用錢，需要用20萬，我就想在網上申請一下貸款，卻一直沒有成功。後來有個女的給我打電話，並自稱自己是北京市某投資擔保公司的。對方讓我往我自己銀行卡裏存了4萬塊錢（約4.5萬港元）當保證金，我當時轉了4萬塊錢，並把銀行卡號告訴了他們。」

宋女續提到，「後來我又接到了一個電話，自稱是銀行的工作人員，他說需要驗證下我銀行卡裏是否有錢，等我把驗證碼告訴他們的時候，我的手機上就收到3條轉帳訊息，分3次轉走我3萬塊錢。」宋女覺得情況異常，更無法聯繫上對方，唯有報警求助。

警方表示，當局輾轉在湖南、湖北、江蘇、廣東、廣西等地調查，終於發現疑犯下落，遂在10月初將涉嫌詐騙的方姓男子逮捕。方男坦承，自己透過黑客購買事主的個人資訊，然後組織人員實施詐騙。

警方續指，初步核定涉案金額高達1600萬元（約1807萬港元），受害事主超過460人，「目前我們已經向各地發出協查，將嫌疑人逐一抓獲歸案。」