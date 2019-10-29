台火力發電廠廢水硼超標　遭重罰6000萬新台幣

台中火力發電廠在9月至10月期間，先後3次被台中市環保局查獲，其排放的廢水中「硼」元素超標20倍以上，引起輿論關注。對此，市環保局周一（28日）祭出史上最重罰單，分別罰款2000萬元（新台幣．下同，約500萬港元），合共罰款6000萬元（約1500港元），並限期該廠在下月15日前提出改善計劃，並在12月完成改善。

市環保局指出，該局上月19日抽查該廠5至8號機組排放的廢水，發現每公升廢水的硼濃度達121毫克，超過標準值（每公升5毫克）24倍；至本月24日再分別抽驗1至4號機組及9至10號機組時，再發現廢水硼濃度超標，高達每公升134毫克（1至4號機組）及每公升141毫克（9至10號機組），分別超標26和28倍。

台中火力發電廠上周一（21日）提送陳述意見書，指該廠已加速設置廢水處理設備，預計12月可全面改善完成，同時承諾5至8號機組減產50%，從源頭降低污染排放。市環保局強調，該廠改善期間，當局仍將持續抽查水質，並在改善期滿後覆查，如再違規將連續重罰，甚至不排除勒令停工。