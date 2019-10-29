台變態男酷刑虐貓　用平底鑊敲頭螺絲批鑿手

台灣一名彭姓男子近日被揭對領養回來的流浪貓狠下毒手，疑用平底鑊敲貓頭和螺絲批鑿貓手等變態方式，共虐殺9隻幼貓，更將虐貓經過拍片自娛。事件曝光後，彭男一度失蹤，直至周一（28日）才現身警局，目前警方正釐清彭男犯案動機及遭其毒手的貓隻數量。

一名黃姓動保義工早前在Facebook發文表示，接獲動保協會通報，發現有貓隻被領養後下落不明，認養人彭男又不回應。後來義工上門，彭男先聲稱貓隻自己走失，但義工後來在彭男的手機雲端硬碟，意外發現大量虐貓影片和照片。

片中彭男以各種殘忍的手段凌虐幼貓，例如用平底鑊將貓的頭打到變形，又用螺絲批猛鑿貓的手，還用鹽灑向貓的傷口。有份參與追查這案的新竹縣竹北代表朱健銘表示，「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏了」。

事件近日曝光後，不少網民痛斥彭男，並對其起底，更揚言要將他「修理」。彭男其後神隱2天，其工作的便利店職員也指他連日失蹤。直至周一，懷疑彭男因擔心網民對他不利，於是躲進警局，警方正釐清相關案情。據知新竹市動保處已先將彭男依動保法將彭男函送地檢署偵辦，如查證其虐貓屬實，彭男或面臨最高3年刑責。