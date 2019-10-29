傳四中全會商十四五規劃　擬棄中國製造2025

中共第十九屆四中全會周一（28日）起一連四日在北京召開，有美媒報道會上將討論中國「十四五」規劃，並制定新工業政策，以取代被美方視為眼中釘的「中國制造2025」計劃，目的是減低美國與歐洲國家的憂慮。

美媒引述中方官員透露，這個關乎中國由2021至2025年的經濟及社會發展的十四五規劃，據指將由中美貿易談中擔任中方牽頭人的中國副總理劉鶴率領團隊撰寫。報道指出，中方自去年起以着手研究該計劃，內容包括考慮放寬外資市場准入，以及取消目前內資企業市場佔有率的目標。這次是美國總統特朗普去年11月表示中方已經放棄中國製造2025後，再傳出中方或放棄該計劃。

報道又稱，會上亦將討論國家領導人早前提出，要求2010年至2020年中國經濟規模增長一倍的目標。分析認為，要實現該目標，中國經濟增長率需維持6%以上。而內地今年第三季經濟增長降至6%，是1992年有紀錄以來最低。而有關部門已釋出信號，將加大基礎設施支出並推出其他穩增長政策，包括確保外資在中國的投資。