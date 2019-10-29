中泰舉行禁毒合作雙邊會議　同意加強現有機制

中國公安部禁毒局副局長蘭衞紅上周一（21日）率團赴泰國，參加第43屆亞太地區禁毒執法機構負責人會議（HONLEA），及第17屆中泰禁毒合作雙邊會議。中泰雙方一致同意繼續鞏固和加強現有合作機制，切實改善兩國和地區毒品形勢，共同推動兩國禁毒合作持續、健康、深入發展。

HONLEA會議上回顧第41屆會議建議的落實情況、2019年聯合國麻醉品委員會部長級會議聯合宣言落實情況，介紹本地區毒品販運趨勢的變化和主要應對措施。會議又分四個工作組，討論新技術和交通工具在毒品犯罪活動中的角色、毒品販運和藏匿趨勢以及有效的偵查應對措施、毒品犯罪替代監禁措施以及促進衞生，以及社會和刑事司法部門間的合作。這次會議共有來自亞太地區的24個成員國，3個觀察員國家與地區，以及聯合國毒罪辦和國際刑警組織等133名代表參會。

而在第17屆中泰禁毒合作雙邊會議期間，中泰雙方回顧上屆會議以來雙方開展的合作及取得的成效，並就最新毒情、互涉案件和情報線索、毒品檢驗分析、邊境執法合作等議題進行了深入交流和探討，達成一系列重要合作意向。會議期間，泰方還向中方提供了相關毒品樣品，雙方並簽署了《泰國肅毒委員會辦公室向中國國家禁毒委員會辦公室提供毒品樣品交接書》。率領泰方代表團參與會議的是泰國肅毒委員會秘書長尼勇。