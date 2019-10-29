台通過2500億新台幣特別預算　F16V最快4年後交機

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機，台灣的立法院經過一個多月審查後，於周二（29日）三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定該軍購所需經費上限為2500億元新台幣（約652億港元）等多項條文，而根據期程，台方將在2023年至2026年獲得該批F16V戰機。

根據規定，經費上限以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法中，不得充經常支出規定的限制，同時經費額度若因匯率變動超過上限，將以總預算方式編列。同時，立法院也通過國民黨、親民黨及時代力量黨團所提的4項附帶決議，包括要求台灣的國防部在台灣生產今次採購的F16V相關零組件，並移轉關鍵技術，以及在交機後內逐步建立F16戰機機隊亞洲維修中心等。

另外，附帶決議亦請當局積極與美方承商洽談應在台生產與維修相關零組件，以進一步滿足機隊運作所需，提升台灣的航太科技水準，並帶動相關產業發展與商機。

空軍是以代號「鳳翔專案」向美國採購該批全新的F16V（Block70）戰機，未來計劃部署在台東志航空軍基地，空軍也將編成一個預計總人數將近千人的戰鬥聯隊。台媒報道，台空軍現時有7個飛行聯隊及一個基地指揮部，因應F16V戰機將在未來加入，當局將增設第8個飛行聯隊，其亦會成為近20年來台灣最大規模的擴軍計劃。