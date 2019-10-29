心腹透露郭台銘願助柯文哲　布局2024年大選

外界早前一直關注台北市長柯文哲及鴻海集團前董事長郭台銘，會否參選台灣明年1月的總統大選，惟二人均未成事。對此柯文哲心腹、台北市政府顧問蔡壁如周二（29日）接受台媒專訪時證實，柯文哲會布局2024年的大選，並透露郭台銘也願幫忙。郭的幕僚蔡沁瑜則回應稱世事難料，「先把2020這一關過了再說」。

在被問及柯文哲會否爭取親民黨的總統門票時，蔡壁如表示，柯認為自己須完成第二個市長任期，故如今是布局下一屆大選，且郭台銘也說屆時會來幫忙。

蔡壁如隨後又指出，郭台銘曾對她說因自己不參加大選，對柯文哲感到虧欠，故若柯需要親民黨的門票，他會幫忙，反之若柯想完成市長任期，2024年再選總統的話，他心有餘力也可以幫忙，言下之意是郭下屆不會參選。蔡又透露，柯、郭二人預計將在下月9日會面，屆時二人會就下一步如何互相合作的問題商討。

另一方面，郭的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜回應稱，現時距離2024年還有一段長時間，期間世事難料，因此原則上，郭希望與民眾黨合作，但未來的事需等到屆時再作評估。而針對柯、郭下月會面時可能就不分區立委提名交換意見，蔡沁瑜表示，如郭陣營的人角逐不分區立委，勢必要加入民眾黨，但這部分要先做內部溝通，強調個人意願大於一切。