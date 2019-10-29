15歲女生遭同學圍毆勒索求助無門　打人者：父母是警察

內蒙古呼和浩特一名15歲的中三楊姓少女，近日多次被同學勒索、毆打、搶走手機，損失近1萬（人民幣‧下同，約1.13萬港元），打人者更揚言自己父母是警察，「報警也不會受處罰」。楊女家人向校方投訴，校方僅對打人學生記過，惹來對方更嚴重的報復。家長求助無門，遂向內媒曝光事件。

楊女就讀呼和浩特市第十九中學，放學後經常遭多名女同學欺凌恐嚇。楊女表示，在今年年假期間，曾被勒索300元（約340港元），她拒絕給錢，就被對方拉到小巷毆打，「打得我鼻青臉腫的，需要去醫院檢查」。楊女一開始時曾打算報警，但打人者威脅稱，若她報警就毆打她，「我爸媽就是警察，進去也就兩小時的事兒，出來我就把你打一頓」。

楊女的母親指，女兒經常被人勒索，每次都要幾百，「要是不給就會被打，她們曾找來近30人打女兒 」。家長曾向校方投訴，但校方表示部分打人者不是學校的學生無辦法管；並到警局報案，但警方表示，打人者都是未成年人，「把她們弄回來，還得送回去」。

楊女家長表示，女兒從去年到現在，不斷被同學欺凌，「受了多少委屈，我們都沒地方說」。內媒記者曾聯繫校方，但對方拒絕回應。