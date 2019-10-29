台通過修正消防法　無人命危害下允不執行危險性救災

台灣台中一座違建鐵皮工廠早前起火，2名進入火場的消防員不幸殉職，令外界關注消防法修法問題。台灣的立法院周二（29日）三讀通過消防法部分條文修正案，規定若災害現場無人命危害之虞，救援人員可不執行危險性救災行動。

三讀通過條文將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法，其中退避權明定救援人員於現場應在救災安全前提下，衡酌搶救目的與風險，並採取適當行動，至於危險性救災行動認定標準則由中央主管機關另定。

資訊權明定，工廠管理權人應在消防指揮人員搶救工廠火災期間，提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救的必要資訊，否則可處新台幣3萬元（新台幣．下同，約7833港元）以上，60萬元以下（約15.6萬港元）罰鍰。同時，工廠管理權人也應指派專人協助救災，違者可處50萬元（約13萬港元）以上，150萬元（約39萬港元）以下罰鍰。

至於調查權方面，條文明定中央主管機關應聘請相關機關、團體代表、專家等，就消防人員因搶救致死或重傷事故的原因調查，並制訂事故原因調查報告，提出相關改善建議事項。台中大雅區一座堆積大量易燃物的鐵皮工廠本月初起火，33歲消防員謝志雄、32歲消防員張哲嘉因來不及撤退，不幸被塌下的鋼板壓住，最終被燒成焦屍。事後市府更查明，起火工廠是違規建築，沒有使用執照。