為兩犯批重大立功獲減刑　省監獄管理局前副局長獲刑9年

湖北省監獄管理局前副局長吳順發涉嫌受賄罪和徇私舞弊假釋罪，近日被省高院判囚9年。中國裁判文書網周一（28日）公布案件細節顯示，吳順發利用職務便利，收受逾311.5萬（人民幣‧下同，約352萬港元）財物，又接受他人請求，為兩犯人審批重大立功表現，獲得減刑資格。

吳順發一案於今年7月24日在漢江中級人民法院公開宣判，吳在獲刑後不服上訴，省高院在本月15日駁回上訴，維持原判。文書中顯示，吳順發在1998年至2017年期間，非法收受公司和個人的財物，涉嫌受賄罪。吳順發又為因貪污受賄罪被判死緩的楊某和因持槍殺人案被判無期的張某減刑或假釋。

楊某妻子在2007年8月委託吳順發幫忙，為其丈夫辦理重大立功表現，令楊某改判囚16年。吳順發在2009年至2010年多次接受宴請，收4萬（約4.5萬港元）現金和茅台酒等，幫張某調往恩施監獄服刑，要求當地前副監獄長為其辦理假釋，在2010年9月30日被法院裁定假釋。

資料顯示，現年60歲的吳順發是湖北天門人，長期在監獄系統工作，曾擔任荊州監獄監獄長、湖北省監獄管理局副局長等職務，在2017年7月被省紀委通報開除黨籍和公職。