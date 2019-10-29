黃之鋒區選提名無效　官媒：有力打擊港獨氣燄

香港新一屆區議會選舉將於下月24日舉行，香港眾志秘書長黃之鋒周二（29日）獲選舉主任通知其參選提名無效。官媒在同日晚上發表評論文章，指黃之鋒不獲參選資格的裁定，既得香港市民肯定，更有力地打擊「港獨分子」的囂張氣燄。

文章指出，黃之鋒及香港眾志以「民主自決」大肆鼓吹「港獨」，該名亂港分子在近月示威活動大肆搞破壞，不遺餘力地煽惑、組織他人參與非法集結，支持暴力及亂港勢力荼毒香港。文章亦批評黃之鋒竄訪美國、德國，勾結反華勢力否認「香港是中國的一部分」。

評論續指，黃之鋒挾洋自重、反中亂港等無恥行徑表露無遺，賣港賣國的罪行罄竹難書，所作所為不僅違背香港的法律法規，更是公然挑戰國家主權和一國兩制。而黃之鋒的下場也給鼓吹「港獨」的跳樑小丑們敲響警鐘，指出任何企圖出賣香港為個人謀取政治資本的圖謀都不會得逞。

文章最後強調，區議會是特區的建制架構，參與者須擁護基本法和效忠香港特別行政區；如讓公然支持「港獨」的人參選，是對香港法治的玷污。特區政府一直充分尊重和維護香港居民依法享有包括選舉權和被選舉權的權利。而選舉主任是次所作出的裁定，完全依法依規，捍衞香港的法治精神，順應社會的主流民意。