內地三大電訊商5G收費出爐　最低價128元人民幣

內地三大電訊營運商中國移動、中國電信及中國聯通，早前先後開啟預約5G套餐。內媒周二（29日）報道有關的流動電話收費方案，當中顯示依照不同網速和流量，提供多種套餐選擇，每月最低收費128元（人民幣‧下同，約145港元），最高599元（約677港元），超出套餐外的流量每GB要價3元（約3.4港元）。

報道指，中國3大電訊營運商5G套餐每月均不低於128元，且首度採取按上網速度定價的方式收費；以中國聯通199元（約225港元）及以下價格的5G套餐為例，上網速度限制在500Mbps；299元（約338港元）及以上5G套餐速度可達1Gbps。

報道續稱，中國聯通129元（約146港元）月租的「5G冰激凌」套餐，除了前期贈送10GB流量，計劃包括流量30GB，語音通話贈送500分鐘；159元（約180港元）5G套餐流量為40GB；199元5G套餐流量為60GB；299元5G套餐流量為100GB。

網傳圖片顯示，中國移動此前公布5G分為300Mbps、500Mbps、1Gbps等3種網速，實際上最低的128元套餐，就可享用500Mbps網速，流量30GB，通話200分鐘；298元及以上的套餐，即可享1Gbps的極速；最貴的598元套餐流量則有300GB，可通話3000分鐘。

報道另引述營運商內部人士，稱5G套餐有3大特點，包括5G套餐包含更多流量；5G套餐上網速率更快，達到4G的10倍；5G套餐填充多種會員權益。該人士續稱，前期5G套餐會有折扣，整體上5G套餐剛開始的一兩年，價格不會便宜，但其後會逐步下降。