男子網售侮辱烈士畫像　杭州檢察院提公益訴訟

內地一名在網上平台經營畫坊的瞿姓男子，近日被指網售一批涉嫌侮辱和詆毀烈士的畫像。杭州市西湖區人民檢察院調查後認為，上述行為是對英雄烈士的詆毀和褻瀆，周一（28日）依法向杭州互聯網法院提起民事公益訴訟，屬全國檢察機關首例向互聯網法院提起保護烈士名譽的民事公益訴訟案。目前案件已在審理中。

法院透露，西湖區檢察院公益損害與訴訟違法舉報中心今年9月，接獲民眾王先生舉報，稱在某網絡平台上有人銷售侮辱、詆毀英烈董存瑞、黃繼光的貼畫。從平台資料顯示，在名為「董存瑞捨身炸碉堡」的畫像上，配有「連長你騙我！兩面都有膠！」等文字；在「黃繼光捨身堵槍眼」的畫像上，則配有「為了妹子，哥願意往火坑裏跳！」等文字。

據悉上述貼畫分別有6種規格、尺寸，相關剩餘庫存數量巨大。法院認為，該批貼畫貶損董存瑞及黃繼光的形象，褻瀆兩人的烈士精神並有損名譽，傷害社會公眾的民族和歷史情感，損害社會公共利益；認定行為屬對英雄烈士的詆毀和褻瀆，造成惡劣社會影響，依法應當承擔相應的民事責任。

院方其後依法履行民事公益訴訟訴前程序，刊登訴前公告同時，又徵求董存瑞近親屬等人的意見，後者聲明不提起民事訴訟。西湖區檢察院周一向杭州互聯網法院，提起保護烈士名譽的民事公益訴訟案，依法追究瞿的民事責任。