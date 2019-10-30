曾奪世錦賽冠軍　聾人女足隊員無錢出戰世界盃

曾為中國隊奪得首個聾人女子足球世錦賽冠軍的湛江聾人女足隊員，今年2月在泰國舉行的亞錦賽上晉級4強，並再次拿到第5屆聾人足球世界盃入場券。然而內媒周二（29日）報道引述該隊教練，稱球隊目前要自籌經費，前往瑞士參加聾足世界盃，「現在還差10多萬（人民幣，約11.3萬港元），很可能去不了」。

湛江聾人女足隊教練鄭國棟接受訪問時，坦言「做這個聾人足球也堅持了10幾年，發現這個足球就像一把鑰匙，能打開她們的心，讓她們走出這個房子，以後去看到更廣闊的世界。」另指出湛江聾人足球隊今年受邀參加2月在泰國舉行的聾人室內5人足球亞錦賽，成功晉身前4名，獲得參加世界盃的資格。

鄭又表示，「現在就是因為只有通過我們自己的籌集，目前我們籌集的大概還差10來萬。還有一個就是簽證，因為之前沒有經費，你不敢搞簽證，因為簽證要提供太多太多的資料，這個也是一個問題。現在的時間也不多了，不知道夠不夠。」

據了解，湛江聾人女足隊在2017年，曾獲中國聾人女足史上首個世錦賽冠軍。鄭指出，該隊「走了這麼多年各種困難都遇到過，但是我們只能積極面對，所以我也要計劃好，接下來怎麼樣去做隊員的思想啊、心理一些輔導工作。因為賽事是從下個月8號報到，9號就開始，所以時間很緊很短。我覺得可能性不大了，但還在做最後的努力和堅持。」

鄭更強調，即使湛江聾人女足隊無緣參與此屆世界盃，該隊也不會輕言放棄，「這次是5人制的世界盃，明年就有一個11人制的，可能要叫她們把目標轉為明年，這樣盡力而為，看能不能為這些孩子創造機會。」