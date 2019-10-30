涉虛假宣傳　保健品企業列嚴重違法失信名單

內地國家企業信用信息公示系統周一（28日）通報，已將涉嫌傳銷的保健品公司「南京中脈」，列入嚴重違法失信企業名單。內媒周二（29日）報道，該企被列入黑名單是因涉發布虛假廣告；又指該企的理療床、內衣等產品涉虛假宣傳，更有多款在售產品並無備案。

通報顯示，該企被列入黑名單的原因，是「發布虛假廣告兩年內受到三次以上行政處罰的，或者發布關係消費者生命健康的商品或者服務的虛假廣告，造成人身傷害的或者其他嚴重社會不良影響」。內媒周二發現，作出上述決定的單位，為南京市浦口區市場監督管理局。

報道指出，南京中脈是內地最早一批獲得直銷牌照的企業，又引述國家信用信息公示系統，顯示2018年下半年南京中脈屢被行政處罰，但該公司仍於去年11月，獲得優秀民營企業稱號，引發社會爭議；當地工信局職員今年3月曾回應，稱南京中脈被罰，並非因為嚴重失信行為，認為該企仍有資格參選。

報道補充，南京中脈近年來醜聞纏身，且屢被揭發牽涉傳銷；又稱該企從2012年開始出售一款名為「中脈Laca」的內衣產品，但該款產品並不在直銷名錄當中；該企宣傳的高科技元素，較早前已被相關部門定性為虛假宣傳，相關發展加盟商更牽涉傳銷醜聞。

報道又指出，南京中脈另一款名為「中脈磁療床墊」的產品，不但宣稱能保治高血壓、糖尿病、痛風等疾病，更強調使用該款床墊「絕對不會得癌症」；有專家質疑該類產品不但價格高昂，功效更非如其所指般；更指加入相關團隊的會員，所購產品往往堆積如山，一旦銷售不出，會員為求謀利只能發展下線，將貨品轉售予對方。

公開資料顯示，南京中脈公司成立於2000年，註冊資本為8000萬元（人民幣‧下同，約9041萬港元）；法定代表人為薛勇，其持股5%，大股東為王尤山，持股95%。據南京中脈網站顯示，在售的產品包括飲品、內衣、旋磁椅等。