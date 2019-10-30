美帶頭促中國停拘留維族人　華代表警告勢影響貿談

在聯合國大會人權委員會於美國時間周二（29日）舉行的會議上，美、英、加、德等21國家據指將發表聯合聲明，要求中國停止在新疆拘留維族人及回教徒。中國常駐聯合國大使張軍表示，就美國等國家無理指責中方，粗暴干涉中國內政，蓄意挑起對抗，中方堅決反對、絕不接受。

據英媒知悉，該份將在聯大人權委員會有關消除種族歧視的會議上發表的聯合聲明，內容是要求簽署國以及其他所有國家，不要把難民和尋求庇護者，送回他們將面臨迫害的地方。聲明呼籲北京政府在新疆和全國各地維護國家法律義務，並且尊重人權承諾，包括宗教自由與信仰，同時緊急聯合國獨立專家的建議，包括避免任意拘留維吾爾人或其他穆斯林。

據內地官方電視台報道，針對美國等國家在聯大會議上就涉疆問題發表的言論，張軍強調，新疆採取的預防性反恐和去極端化舉措於法有據、順應民意，不是人權問題，更與種族歧視無關。張軍又指出，中美兩國正就貿易摩擦談判，並看到進展，他警告，美方此舉影響中美貿易談判，「對於良好解決貿易談判問題沒有幫助」。

此外，白俄羅斯同日代表54個國家發言，積極評價中國在新疆反恐和去極端化舉措的成效，並反對有關國家將人權問題政治化，呼籲停止對中國進行無端指摘。