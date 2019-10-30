衝擊一國兩制搞港獨　官媒批黃之鋒無資格參選

香港眾志秘書長黃之鋒周二（29日）被取消參選區議會選舉的資格後，內地官媒周三（30日）發表評論文章，支持選舉主任DQ（取消資格）黃之鋒，並指其不斷衝擊一國兩制、搞港獨，不符合參選的基本條件。

文章質疑，黃之鋒全力衝擊香港政治建制，支持暴力示威，又公開投靠美國和西方政治勢力，站到與國家敵對立場，怎還好意思回過頭來參加選舉進入香港的建制。又斥黃在道德上無底線，年紀輕輕搞起政治極端和無賴，稱得上是極品。

針對黃指自己被DQ是北京的「硬命令和政治任務」，文章指出，DQ黃之鋒是選舉主任的法定權力，香港的任何選舉都是特別行政區的內部選舉，而不是一個國家框架下的選舉，甚麼人能參選甚麼人不能，都有規定；不衝擊一國兩制、不以任何形式搞港獨，是所有參選人應符合的基本條件，而黃曾呼籲美國國會通過「香港人權與民主法案」，假如他得以進入香港的政治建制，將是香港可以朝着合法脫離中國的方向移動的信號。

文章稱，黃之鋒從根本上否定《基本法》的權威和程序正義，他與香港的建制已不存在任何接口。