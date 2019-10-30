美參議院通過《台北法案》　國台辦批干涉內政

美國參議院於當地時間周二（29日）一致同意通過《台北法案》，要求美國政府積極支持台灣強化與印太地區及全球各國的外交及非正式夥伴關係，並支持台灣參與國際事務，另按照《台灣旅行法》鼓勵美國高階官員訪台。

據了解，參議院版本的《台北法案》目的是要表達美國支持台灣維繫全球邦交，強化台灣經濟及維持其國際空間上的利益。法案提到，美方會為支持美台在經濟、政治與安全上的密切關係，同時會向台灣提供符合需求的防禦物資，以應對中國大陸及未可面對的威脅，同時鼓勵美國高階官員訪台等。

台灣駐美代表處表示法案意義非凡，感謝美方長久以來對深化美台關係上的支持及相關具體行動。據了解，眾議院版本的《台北法案》料於周三（30日)在眾議院外交委員會上表決。若表決通過，將送交眾議院會議表決。若通過，參眾兩院會協商及通過最終版本，並交由美國總統特朗普簽署生效。

中國大陸國台辦發言人馬曉光回應稱，堅決反對美國通過一系列所謂法案，插手台灣問題，干涉中國內政，並指台灣發展所謂外交關係，不過是痴人說夢，永遠不可能實現。馬曉光續指，美國打台灣牌，而民進黨當局投懷送抱甘當棋子，最終只會損害台海地區和平，以及損害兩岸人民，特別是台灣人民的利益。