食烤魚在此下車！成都地鐵廣播植入廣告捱轟

植入式廣告可謂無孔不入。內地有網民反映，近日乘坐成都地鐵時，發現在到站廣播中竟出現一句」「 有到XX麻辣烤魚的乘客在此下車」。成都軌道交通集團事後回覆，經過調查，目前已暫停該廣告。

十一長假後，有網民在四川媒體官方微博留言，指當時有正在上車的外地乘客聽到廣播後笑起來，讓網民感到尷尬，又指雖然全國其他城市也有類似現象，但標準報站一直是成都地鐵的標誌，沒想到也開始植入廣告。

成都軌道集團回應指，語音廣播是成都地鐵剛推出的廣告媒體形式，目前僅在少數車站進行試點投放，並強調廣告上線前，地鐵公司嚴格按照相關規定預審，確保內容符合有關法律法規，並降低對乘客的出行影響。

集團又指，類似的廣告形式在北京、上海、廣州、深圳、杭州、重慶、南京等城市已運作多年，是一種成熟的媒體形態。據了解，成都地鐵在今年上半年已開始在部分路線的到站廣播中植入廣告。

對於地鐵到站廣播植入廣告，有網民表示理解，「本來地鐵就是虧本運營，能收點回來算點吧」，但也有網民認為「語音廣告強迫乘客接收廣告不太妥，因為聲音『污染』無法繞過」。