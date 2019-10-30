微信群兌換外幣　9名在俄華留學生被騙逾16萬人仔

內地傳媒周二（29日）報道，9名在莫斯科留學的中國留學生上月初在微信群內私下兌換外匯，結果被詐騙16.9萬元（人民幣，下同，約18.7萬港元）。警方經輾轉調查，發現疑犯李某為一名溫州大學生，現已被警方依法刑事拘留，其違法所得的款被全部扣押，案件還在進一步調查中。

報道指，留學生在當地報警後向中國大使館求助，至9月14日，其中一名留學生的父親往哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報案。案情指，一個微信名叫「舊城以西」的人，在留學生微信群中以幫助兌換外匯為名，先後以匯款和微信轉帳等方式，收取留學生共計16.9萬元後就消失。

警方偵查發現其中3名受害留學生合共把7萬元（約7.7萬港元）轉入一個在哈爾濱的收款帳號。據持卡人陳述，該卡是境外的一個朋友在國內經商、作資金流轉使用的，其中涉案的7萬元是那名境外商人交代他代收的。該商人承認曾給3名中國留學生兌換外匯，中間人就是微信名叫「舊城以西」的人，同時提供他在俄羅斯的銀行帳戶、他和受害留學生的交談記錄，還有一些受害留學生跟詐騙疑犯的聊天記錄。

經調查，警方排除持卡人和該境外商人的嫌疑，其後查獲「舊城以西」的真實身份為李某，同時查獲他所使用的兩個銀行帳號，其中一個銀行帳號的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學院，而且是銀行為在校學生開辦的信用卡。

哈爾濱市公安局本月初派出警力前往浙江省溫州市偵查，在學院的配合下，成功抓獲李某。李某承認通過一名在俄羅斯留學的同學，加入很多留學生群。之後李某在群裏發布大量可幫助換匯的信息，為了得到信任，也先後完成3筆換匯生意。