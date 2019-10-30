貪官4年公款購逾千瓶貴價酒　圖借風水改運避查

浙江省嘉興市委前常委、嘉興經濟開發區前黨工委書記何炳榮，今年5月因涉嫌嚴重違紀違法被雙開，同年10月因受賄及濫用職權罪被判刑9年零6個月。中國紀檢監察報周三（30日）公布其貪腐細節，當中提到愛喝白酒的何，4年間以公款購買市價最高1700元（人民幣‧下同，約1900港元）的酒水共1470瓶，到其退休時，所有酒水經已全部喝光。

中國紀檢監察報以「有『病』不治終入膏盲」為題，引述何炳榮在懺侮書中表示，回顧40年的工作歷程，對用權的認識慢慢變化，尤其是退休前，更產生「趁現在還有權，為自己謀點利，否則到時候沒實權，別人也不會聽你」的思想。

調查人員以「貪婪、迷信、強勢」形容何炳榮的違規用權行為。例子包括：2014年何炳榮擔任嘉興經開區黨工委書記期間，在建造經投大廈時，請風水大師決定大樓大門方位。2018年10月，何感覺到受查時又請了另一位大師到家中看風水，轉換廚房、廁所等擺設以圖改運。

另經法院審理查明，何炳榮於1998至2017年間，利用職務便利，爲他人在企業經營、項目承接、工程推進等事項上謀取利益，非法收受或索取他人財物，共值655多萬元（約740萬港元）。2013至2015年間，私慾膨脹的何又助其女婿的公司虛構工程項目，在嘉興經濟技術開發區以低價獲取土地和優惠政策，造成國家經濟損失230多萬元（約260萬港元）。