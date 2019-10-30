三成唇膏含重金屬及致敏香料　過敏嚴重可招爛嘴

內媒近日在市面抽檢20款來自不同知名品牌的唇膏，發現近３成唇膏有安全問題，其中有部分唇膏被驗出含重金屬及致敏香料。用家使用這類產品時，或出現灼熱、刺痛等不適情況，嚴重者更有機會有脫屑、腐爛的情況。

內媒周日（27日）報道，近日在市面及網上商店搜購多款唇膏，價格約20元至435元人民幣（約22港元至491港元）不等，當中有來自一些國際知名品牌的唇膏。檢測發現，有3成唇膏中含有重金屬及致敏香料等化學物質，其中8款更驗出一種以上的致敏香料，當中3款附有標籤供買家參考，惟有5款未有任何標註。

報道指出，檢測中分別在18款唇膏驗出9款致敏香料，其中一款唇膏則驗出一款名為香葉醇的化學物質含量最高，達每公斤171微克，超出標準17倍之多。另有唇膏含有達每公斤162微克的芳樟醇，超出標準16倍，情況同令人關注。

有專家指，芳樟醇在不同化妝品中均有應用，但用家吸收到相關化學物時，有機會出現過敏等反應。口唇是人體其中一處易敏感的位置，不過專家指，過敏情況與化學物分量無關，而是看用家對該款化學物有沒有過敏反應，強調即使小量亦可觸發過敏。