前政協副主席涉貪逾2千萬人民幣　判監15年

山東濟南市中級人民法院周三（30日）就泰安市政協前副主席譚業剛受賄、貪污一案開庭宣判，兩罪各判譚有期徒刑11年，決定執行有期徒刑15年，並合共罰款200萬元（人民幣‧下同，約226萬港元）。

就譚涉嫌受賄和貪污，濟南中院經審理查明，譚由2005至2015年間，利用擔任中共泰安市委員會泰山風景名勝區工作委員會書記、泰安市泰山風景名勝區管理委員會主任職務上的便利，為17家單位和個人在企業經營、職務調整等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受相關單位和個人給予的財物，折合共約1190萬元（約1350萬港元）。

另譚於2004年和2015年，分別利用擔任泰安市科學技術局局長、中共泰安市委員會泰山風景名勝區工作委員會書記的職務便利，非法佔有公共財物共計約1180萬元（約1350萬港元）。

法院認為，譚身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物為他人謀取利益，非法佔有公共財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄和貪污罪。因譚到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，且已退繳大部分涉案贓款贓物，有認罪悔罪表現，故法院依法從輕處罰。