「愛心媽媽」收養百孤兒斂財　法院駁回上訴維持原判

人稱「愛心媽媽」的河北武安婦人李利娟（原名李艷霞），因收養逾百孤兒被評為「感動河北人物」，惟去年被指借收養孤兒斂財，更涉嫌敲詐勒索，今年7月被法院裁定敲詐勒索、詐騙等罪罪成，判囚20年。內地媒體報道，法院近日駁回李女家屬提出的上訴，維持一審裁決。

早年曾從事礦業的李利娟，1996年創辦武安市民建福利愛心村，22年間先後收養118名孤兒。然而在去年5月4日，河北武安市民政局聯同公安、消防、教育、衞生等部門取締了李女的愛心村，並以涉嫌敲詐勒索犯罪、擾亂社會秩序犯罪為由，將其刑事拘留。同年5月5日，武安市權威公眾號發布一篇文章稱，李女借助孤兒的名義，在愛心的掩護下，在男友許琪幫助下進行敲詐勒索、肆意斂財，更涉及黑惡案件。

案件今年6月在河北武安市人民法院進行審理，7月一審宣判，李女因涉嫌聚眾擾亂社會秩序、偽造公司印章、敲詐勒索、詐騙，四罪並罰獲刑20年，剝奪政治權利5年，並罰款267萬元人民幣（約300萬港元）。宣判後，李女家屬提出上訴。

案件公開後，市民對李利娟的評價分為正反兩面。李女的親屬也多次為其呼冤，強調李女得到的每一筆款項都合法，「肯定不存在敲詐勒索」。其女兒更曾表示，母親是「得罪了人」才被報復。