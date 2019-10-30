中共文工團赴台巡演　陸文化交流部長遭禁入境

中共中央統戰部轄下的「煤礦文工團」將於11月前往台灣作巡迴表演，主要在國民黨執政的縣市表演。陸委會周三（30日）表示，包括「中國全國歸國華僑聯合會」（下稱中國僑聯）文化交流部部長劉奇在內等41人，早前申請赴台簽證，惟經台移民署聯合審查後，決定拒絕劉奇赴台；其餘表演者雖可入境，但不得從事與許可目的不符活動事項。

據悉相關活動參與者將以「兩岸藝術教育交流」名義赴台，舉行名為「親情中華、歡聚台灣」的文藝晚會，免費為當地民眾表演。相關官員表示，該活動涉及3個主辦單位，包括陸方的中國僑聯、台方的「中華僑聯總會」和救國團旗下的「中國青年大陸研究文教基金會」。

陸委會則表示，台政府對合規範的兩岸各項交流抱正面態度，惟不希望陸方藉民間交流場合，對台灣社會作政治宣傳等統戰分化行為；又稱上述巡演活動2014年至2018年均在台演出，邀請單位補充說明並沒宣傳兩岸一家親、無來賓致詞與直播或錄播等；惟該會指，因中國僑聯負責兩岸僑界統戰工作，聯審會審查後不同意具中國僑聯身份的團長劉奇赴台。

台行政院長蘇貞昌周三稱，歡迎兩岸作交流，但希望不要有政治目的，尤其是統戰；又指若是違反台灣主流民意，政府必會制止。