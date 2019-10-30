縣兩部門發文件限豬肉價惹議　官方翌日收回新規

內地周二（29日）網傳一份文件，顯示由貴州銅仁市江口縣市場監督管理局、縣發展和改革局聯合發出，稱為穩定當地豬肉供應和價格，決定限制當地市場的豬肉價格；又稱如不按規定執行，將予以嚴懲。江口縣政府周三（30日）回應，指上述文件違反內地《價格法》有關規定，已收回上述文件，並立即就此行為整改，對相關責任人作嚴厲批評教育。

該份名為《江口縣關於豬肉保供穩價告誡書》的文件顯示，為維護正常市場價格秩序和保護消費者利益，當局決定對江口縣豬肉市場內的白條肉限價，售價定為每公斤10元（人民幣‧下同，約11.3港元）以內；腿夾肉、五花肉、精瘦肉、豬腳、排骨的售價，每公斤限在12.5元（約14.1港元）以內。

文件又強調，凡有不按上述規定者，將視為擾亂豬肉保供穩價市場、惡意哄抬物價等行為；又稱一旦當局接獲消費者舉報，將予以嚴懲。有江口縣發改局價格管理科室負責人周二向內媒表示，該文件是據上級有關規定聯合下發，並已下發至縣內各屠宰場和豬肉經營者處，即日施行。另縣市監管局有職員稱，文件中的定價是研究後的結果，「豬肉經營者有一定的盈利空間，不會虧本。」

不過江口縣市監管局和發改局周三再發通報，指出上述文件違反有關規定，「我們立即進行了行為整改。」當局又稱，整改措施包括停止重新發布法律法規書，以重新發布的法律法規書替換；對相關責任人展開嚴厲批評教育，並要求在逐步工作中，加強法律法規學習，嚴格依法行政；針對豬肉保供穩價的問題，將嚴格執行相關法律法規等。