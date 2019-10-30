男子食4碗麵誤付100萬人仔　網民：「餘額不允許犯這種錯」

浙江紹興諸暨市一間麵店近日盤帳時，發現賬面竟有一筆100餘萬元的巨款。經核實，是一名男子在美食App充值100元（人民幣，下同）時誤輸入100萬元。直到店家將錢退還，男子還渾然不知。有網民表示，「我的餘額不允許犯這種錯」。

女店主袁燕向內媒講述事件，指由於事發當天是麵店正式營業的第一天，生意不錯，一直忙到第二天才有時間盤賬，結果發現多了一筆巨款。一開始她以為是收銀系統出問題，立即聯繫某美食類APP客服，經客服核實，賬面上確實存在1,001,264元。

麵店另一負責人陳偌暄憶述，當天一起吃麵的有四個人，總共消費85元，付錢的是一位年約40歲的男子。店裡正在搞充值優惠活動，沒想到100元的充值竟然會變成支付100萬元。

陳偌暄續指，「充值後是1,001,300多元，然後他用了85元，扣掉的話，剛好和1,001,264元對得起來。」袁燕在客服的指導下，將錢退還給該顧客，同時聯繫這位粗心的顧客，「我們給他打電話，他還說我不知道，有這樣的事情？說謝謝我們。」