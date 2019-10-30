涉為黑惡勢力當保護傘　市公安局副局長受查

內地加強展開掃黑除惡行動。甘肅省紀委監委周二（29日）發通報，揭露了5宗涉黑涉惡腐敗及「保護傘」問題的典型案例；其中包括定西市公安局原副局長杜輝珍充當惡勢力犯罪集團「保護傘」問題。

通報稱，杜輝珍在擔任通渭縣公安局局長，定西市公安局副局長兼交警支隊支隊長期間，收受惡勢力犯罪集團成員賄賂，與該集團違法犯罪分子沆瀣一氣，為此站台撐腰，暗中庇護，利用職務之便為惡勢力成員謀取非法利益創造條件，提供幫助；目前杜輝珍正在接受紀檢監察機關審查調查。

通報又提到包括張掖市公安局副研究員許萬忠失職失責問題；天水市張家川縣水務局局長海斌等人監管不力問題；天水市麥積區道北街道黨工委副書記羅紅霞失職失責問題；以及白銀市景泰縣中泉鄉三合村黨員張生學涉惡問題。

此外，甘肅省政府新聞辦周一（28日）舉行掃黑除惡專項鬥爭第七次新聞發布會，會上通報數據顯示，中央掃黑除惡第19督導組對甘肅省掃黑除惡專項鬥爭進駐督導和問題整改期間，該省新搗破涉黑涉惡犯罪團夥127個，其中涉黑組織11個、惡勢力集團45個、惡勢力團夥71個，刑拘犯罪疑犯1812名，破獲刑事案件2062宗，查扣涉案資產14.77億元（人民幣，約16.7億港元），繳獲槍枝2支，投案自首155人。