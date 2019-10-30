車主涉債務糾紛案　6米長豪華房車原地查封

涉案的邁巴赫豪車已被警方原地查封。（互聯網）

浙江湖州市一輛車長逾6米、掛上「浙E88888黃色」車牌的邁巴赫（Maybach）豪華房車，早前被法院頒令於某地下室內原地查封。湖州市吳興區人民法院周三（30日）通報，該車的王姓車主因涉該院一宗債務執行案件未履行，車輛已被原地查封，將啟動評估拍賣程序。

法院指，浙江某機械製造有限公司於2015年因經營所需，向浙江某典當有限責任公司借款，雙方簽訂3份《借款合同》，合計借款1500萬元（人民幣，約1696萬港元），王姓車主則為3筆借款提供擔保。據悉在借款到期後，浙江某機械製造有限公司未歸還借款本金及利息，典當公司入稟追討。

經調解，涉事的機械製造公司及王姓車主同意分期付款，但履行期屆滿後，兩方並未按約履行還款義務。案件進入執行程序後，法院第一時間查封王所擁有的浙E88888邁巴赫私家車，並開始找尋車輛下落。然而，王姓車主似乎有意逃避，車輛始終下落未明。

及至上周六（26日），吳興法院執行指揮中心接到申請人舉報，稱涉事豪車正在湖州某商場附近行駛；警方在商場地下室一個車庫內發現該車。由於地下室層高較低，加上該車身長超過6米，經研判無法通過拖車將被車輛拖離現場，遂決定將其原地查封；在對車輛外側清查後，警方在兩側車門上貼上封條。