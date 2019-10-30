受中美貿易戰影響　英出版商成本一夜間增15%

《哈利波特》系列的英國出版商稱，該企成本因貿易戰影響而增加。（互聯網）

中美有望在下月中達成售階段貿易協議，惟貿易戰自爆發後兩國互徵關稅，對各行業都構成一定影響。有英國傳媒報道引述《哈利波特》系列的出版商，稱該企在中國印刷，並擬在明年2月運往美國出售的50部書籍，正因加徵關稅，一夜間成本增加15%。

報道訪問了英國出版商「布盧姆斯伯里」（Bloomsbury Publishing）的負責人紐頓（Nigel Newton），後者稱上述成本增加，非屬該企預期之內，又指他們原本也希望能不受中美貿易戰影響。不過負責人續稱，該公司有部分插畫書籍在中國印刷，能兼具印刷品質和價格，關稅對當前財政年度的影響料微；另該公司也設想好多種方法，緩解關稅帶來的影響。

據悉，在截至今年8月尾的6個月內，該出版商銷售額按年下降5%，跌至7130萬英鎊（約7.2萬港元）；稅前利潤也跌近19%，至130萬英鎊（約1313萬港元）；不過該企仍預估全年業績符合預期，並稱對未來銷售充滿信心。

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