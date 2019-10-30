大懵父意外輾斃1歲親兒　母全程目擊慘劇

廣東東莞大嶺山一名譚姓男子日前駕車期間，不慎將自己年約1歲的兒子皓皓撞倒，後者更遭其座駕碾壓，最終傷重身亡。譚男隨即報警，警方到場勘查後，初步認定不屬道路交通事故，案件已移交東莞市公安局大嶺山分局楊屋派出所處理。

事發於東莞大嶺山鎮楊屋村第一工業區某地盤內，譚男於早上約8時到場準備駕車離開，看到年僅1歲多的皓皓正在門口玩耍，加上妻子正在不遠處，他如常上車並啟動座駕；詎料皓皓已尾隨他並走到車的前方，由於皓皓身形矮小，且身處司機視覺盲點，譚男不為意下開車，結果兒子被車的左前輪捲進去。

譚妻此時才驚悉兒子出事，遂飛奔上前從車輪下救出兒子；可惜皓皓已無意識，身上鮮血直流。譚男隨即和妻子把兒子送往大嶺山人民醫院搶救，最終返魂乏術。

交警表示，此次事故屬司機駕車習慣不規範所致，「司機車外面繞車一周，首先要看一下4個輪胎，然後確認一下周圍情況，這個其實是最規範開車之前的動作。」交警續稱，「小孩的媽媽基本上目睹這個事情，她在小朋友出事之前，還回頭看了幾眼，但再次回頭的時候，已經輾壓完了，已經遲了。」