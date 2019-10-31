眼中風可致永久損傷　首90分鐘屬搶救黃金時間

鄭斌指，眼中風的病例大多是由生活習慣，加上患病風險引起。（互聯網）

陝西西安一名王姓男子因晚上關燈玩手機，導致眼中風短暫失明，事件引起社會關注。有眼科醫生表示，眼中風患者趨年輕化，手機只能算是誘因，主因還是與患者不良工作生活習慣有關；又指患者出現有關病徵，首90分鐘屬搶救黃金時間，錯過就會造成視網膜永久損傷。

浙江省眼科醫院杭州院區眼底疾病中心副主任鄭斌稱，眼中風會引起眼部視覺疲勞或睫狀肌痙攣，導致視力下降。雖然通過一定休息可紓緩病情，但過度用眼依然有機會引發病情，甚至會引發腦中風。

有專家指出，眼中風患者發病前會突然眼前一黑；又稱有患者在病發時，眼睛只見到灰色一片，既突發且無痛，亦會出現單眼視力突然喪失等狀況。專家續稱，在發病後的首90分鐘，更是搶救患者視網膜中央動脈阻塞的黃金時間；一旦超過上述時間，可造成視網膜永久性、不可逆性損傷，視力恢復非常渺茫，致盲率約為80%。

據了解，視網膜靜脈阻塞一般多於高血壓、高血脂、動脈硬化等人群出現，但近幾年有愈來愈多的年輕人患上此種眼疾；與心血管疾病一樣，患者生活不規律、長期熬夜或過度勞累等，都會引發「眼中風」，病變類型多為視網膜靜脈阻塞。