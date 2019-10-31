廣州推母乳餵哺　促6類場所建育嬰室

廣東廣州市人大常委會會議周二（29日）表決通過《廣州市母乳餵養促進條例》（下稱《條例》），是內地首個促進母乳餵哺的地方性法規。《條例》規定，在嬰兒出生後的首6個月，推行純母乳餵哺，另明確6類公共場所應建育嬰室；《條例》將在提交省人大常委會審查後擇期實施。

《條例》規定，對6至24個月內的嬰幼兒，在為其補充其他食物的同時，鼓勵母親繼續餵哺母乳。任何部門、個人不得干涉和歧視餵哺母乳的母親。另醫療機構、公共交通運輸場所、公共文體服務場所、公共服務機構、旅遊休閒場所、商業經營場所等建築面積超過1萬平方米或日人流量超過1萬人的地方應當建設育嬰室。

而已建設育嬰室的公共場所應當建設完善；而未建設育嬰室的，應當補建。違反該規定的，將由相關行政管理部門責令限期整改，逾期不改正的，處以2萬至5萬元人民幣（約2.3萬至5.7萬港元）不等的罰款。另鼓勵寫字樓、工業園區等場所統一建設哺乳室。

對哺育未滿一周歲嬰兒的女職工，有關公司及部門應當在每天的勞動時間內為其安排1小時哺乳時間；如生育多胞胎的，每多哺乳一個嬰兒每天增加一小時哺乳時間，而公司亦要視同正常勞動時間支付工資。而女職工產假期滿，確有實際困難的，經申請並得公司批准，可請哺乳假至嬰兒一周歲，而期間工資待遇由雙方協商決定。