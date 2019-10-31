熟人稱可代購巨星演唱會門票　行騙至少50萬人民幣

江蘇南京棲霞分局刑警大隊近日接獲兩名市民報案，指他們和朋友在微信朋友圈購買周杰倫演唱會門票被騙，涉及金額巨大。

據其中一名報案人劉先生表示，其微信好友袁某在演藝公司工作，之前稱有周杰倫演唱會門票出讓。剛好劉先生有朋友問他有沒有門票，他就把袁某的微信轉發給朋友，讓他們直接聯繫。

袁某在朋友圈聲稱有不少明星的演唱會門票，惟買票條件是必須在社交網轉發。袁某通過劉先生轉發，獲不少人添加微信，包括另一名報案人李女士。李女士聲稱連同朋友共向袁某買了5張門票，最終被騙近5.7萬元（人民幣‧下同，約6.4萬港元）。

據悉，有人分9次共向袁某購買總值50多萬元（約57萬港元）周杰倫和林俊傑的演唱會門票，但直至演唱會結束都沒有收到門票。劉先生表示，不少人付了錢後至今仍未拿到門票，金額估計有數十萬元。他曾多次催促袁某發貨，最後反被對方封號。劉先生事後經查詢更發現袁某的公司早已註銷，他才意識自己被騙。

警方表示，這是典型的利用熟人行騙手法，呼籲市民遇上多年未聯絡的朋友，要加倍提防。目前警方正根據報案人的轉帳記錄追查袁某，案件還在調查中。