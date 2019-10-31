修例風波：官媒指辱五星旗應嚴懲　促律政司上訴

有香港示威者上月在沙田示威期間，將五星旗拋入水池及城門河表達不滿。涉案者早前承認一項侮辱國旗罪，判200小時社會服務令。內地官媒周四（31日）發文質疑法院判罰過輕，強調在愈演愈烈的暴力面前，應讓法律武器發揮遏制犯罪、震懾暴徒的作用，才是法治社會應該有的樣子。

文章拿近月美國領館被塗損及國旗國徽被侮辱塗污的判例比較，裁判量刑出現雙重標準，質疑「法律到底是止暴制亂的工具，還是庇護暴力的道具」。官媒認為此案判決如此輕描淡寫，假如是如判詞所說，「沒有量刑指引」，特區政府應該有所作為，由律政司就此判決提出上訴，以對法院量刑做出較為清晰的指引。

文章又稱，香港的司法受西方法律思想影響，法官擁有相當大的自由量刑度。然而，任何時候任何地區的法律實踐，都必須尊重國情民意，恪守基本原則。

倘若所謂「公正司法」就是奉行「你跟我講法律，我跟你講政治；你跟我講政治，我跟你講法律」那一套，這要麼是不專業的法律判斷，要麼是根深柢固的政治偏見，只會助長歪風邪氣，讓犯罪的因子四處蔓延。