美眾院委員會通過《台北法案》　議員倡認台灣為「國家」

繼美國參議院之後，眾議院外交關係委員會當地時間周三（30日），亦一致同意通過「台北法案」（Taipei Act），除了公開表達對法案的強烈支持外，多名眾議員更在發言期間，直接呼籲美國進一步承認台灣為「國家」，引起關注。

該台北法案草案版本與參議院通過的內容幾乎完全相同，眾議院「國會台灣連線」主席主席查伯特（Steve Chabot）會上表示，台灣為美國重要的盟友，應作其他國家的典範，又提到台北法案可阻止其他國家犯下與所羅門群島、基里巴斯與台斷交，反與中國大陸建交的錯誤。

查伯特續指，包括經濟、外交、軍事及政府在內，台灣符合主權國家的所有條件，並呼籲美國應直接正式承認台灣。共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）隨後也附和查伯特的發言，認同他的說法。

眾議院版本台北法案由共和黨眾議員柯蒂斯（John Curtis），聯同4名跨黨派眾議員於本月18日提出，根據草案內容，美國行政部門可在適當並符合美國利益情況下，考慮向採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，降低經濟、安全及外交接觸。委員會通過法案後，還需交上眾議院全體表決，通過後再由國會兩院協調出一致版本，最後送交總統特朗普簽署後生效。