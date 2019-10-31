假記者謊稱曝光環境污染　勒索企業判刑3年半

黑龍江大慶市男子劉麗國早前涉假冒記者身份，以環境污染、輿論監督為名，先後成功對3間企業敲詐勒索，共獲利4萬元（人民幣．下同，約4.5萬港元）。劉最終被捕，案件上周二（22日）於法院公開審理宣判，劉敲詐勒索罪成被判囚3年半，並罰款2萬元（約2.3萬港元）。

案情指，在龍鳳區開蛋白飼料工廠的徐老闆自今年初起，不時被劉麗國以記者採訪為名造訪廠房。至4月26日上午，劉又帶着一堆儀器進入工廠四處拍照，然而與以往不同的是，今次他表明自己有任務，並稱經他周密調查採訪，認為該工廠對周圍生態環境造成了污染，衞生不合格，因此會在節目曝光，並通知當局處理。

由於劉出示記者證，咪牌上又有電視台的標識，因此徐老闆抱着息事寧人的心態，最終與劉達成共識，以1萬元（約1.1萬港元）代價換取對方不報道。然而事後徐老闆與附近幾間企業老闆聚餐時獲知，原來大家都遇過類似情況，於是決定報案。

最終，當5月7日劉麗國再來到一間食品加工廠，以曝光生產線衞生不合格為由和老闆討價還價時，當場被民警拘捕。劉供稱自己一直沒有正當職業，對外常以記者自居，心想國家重視生態環境治理，因此萌生以曝光「黑幕」來騙錢的想法。