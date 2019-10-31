美眾院委員會通過兩法案　應對中國5G影響力

為應對中國在5G網絡及標準制訂方面日益擴大的影響力，美國眾議院外交關係委員會周三（30日）通過兩項有關5G的法案，分別要求提高美國在相關國際組織中的代表和領導作用，以及要求政府制訂戰略，確保美國及盟友5G通訊基礎設施的安全。

其中一項法案是由委員會副主席、眾議員麥考爾（Michael McCaul）提出的《促進美國5G國際領導力法案》，該法案要求國務卿提高美國在制訂5G和未來移動通訊標準的國際組織中的代表和領導作用。

麥考爾表示，中國利用黑客、網絡攻擊、知識產權盜竊和間諜活動等手段，一心想要實現成為全球霸主，考慮到中國主控世界5G網絡、雲端儲存等是不可接受的風險，美國必須做得更好與之競爭。報道指，中國科技巨企華為等企業在全球5G標準制訂上十分活躍，來自中國的工程師也在相關機構中佔據多個要職。

另一通過的法案則為民主黨眾議員斯彭貝格（Abigail Spanberger）提出的《保障5G安全及其他法案》，其要求華府制訂戰略，確保國際標準制訂組織的完整性，讓其免受政治壓力的影響，保障美國及盟友的安全。按規定，兩項法案還需待眾議院全院表決通過，並在參議院通過、總統簽署後才正式生效。

此外，美國國防部創新實驗小組主任布朗（Michael Brown）周二（29日）在華盛頓智庫戰略與研究中心一場研討會上表示，中國在超高音速和人臉識別等高科技領域上已超越了美國，若中國就高超音速、量子科學、自動化、人工智能、5G、基因工程及太空等關鍵領域制訂標準，那意味着除了超高音速外，其他領域都屬軍民兩用。他續指，美國應該採取積極措施，以限制技術轉讓到中國。