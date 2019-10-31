英媒：華府提議APEC峰會移師阿拉斯加或夏威夷舉行

智利因局勢不穩而取消APEC峰會。（美聯社圖片）

智利政府宣布因局勢不穩，取消原定下月舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，令中美元首原打算於峰會上簽署首階段貿易協議的計劃被打亂。有英媒周三（30日）引述消息指，美國提議雙方改於阿拉斯加或夏威夷見面。

報道引述一名熟悉美國想法的消息人士指，白宮打算提供一些美國地點作為APEC峰會的替補選項，當中阿拉斯加及夏威夷，均可能是中國可以接受的潛在選擇。白宮暫時未有作出回應。

不過，前白宮國家安全委員會官員、戰略與國際研究中心（CSIS）顧問古德曼（Matthew Goodman）指出，短期內尋找峰會替補地點十分困難：「對於一個涉及21國的國際峰會來說，像智利這樣在舉行的前兩周宣布取消是幾乎不可能發生的事。」

他認為，白宮明顯傳遞出希望如期簽署協議的信號，故雙方很可能會先派出財長或特使簽署協議，之後再擇日安排雙方領導人會面。美國財政部前駐中國代表希爾松（Michael Hirson）認為，雙方可能會延遲簽署協議，但相信有逾70%機會在今年底前簽成。

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