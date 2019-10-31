蓬佩奧批前屆政府　忽視中美體制根本差異

中美或即將簽署首階段貿易協議之際，美國國務卿蓬佩奧周三（30日）繼續連珠炮發抨擊中國，指控中共對美國及其價值觀採取「充滿敵意」的態度，又批評美國前幾屆政府，忽視中美兩國體制的根本差異，遷就北京並無視中國威權主義的證據。

蓬佩奧在華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，並談到中美兩國：「忽視兩國體制的根本差異，以及這些差異對美國造成的影響，是不再現實。」他又指，美方必須面對而非縱容中國，包括其貿易行為、人權紀錄以及在南海和對台灣的侵略。

他又指，中國尋求主導國際，並向全世界展示一個完全不同的管治模式，就是列寧主義管治下，所有人必須根據共產黨精英的意願思考及行動，而這不是一個被渴望的未來。他批評前幾屆政府忽視中國對美國造成的威脅，但在總統特朗普上任後經已改變。

蓬佩奧強調，美國不是要對抗中國，只是希望中國成為透明和市場主導的體系，令雙方都可得益：中美簽署首階段貿易協議將邁出第一步，有信心雙方可以找到共通點。他表示，中國的軍力超出國防需要，未來數月將就兩國意識形態和價值觀衝突再發表演說，談及中方軍事力量、情報組織，以及不公平和掠奪性的經濟手法。