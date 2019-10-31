玻璃橋事故頻生　內媒批政府監管不足

玻璃橋對愛好刺激的旅客是必去的景點之一，但近年內地玻璃橋事故頻生，不少遊客擔心安全問題。各地政府擬整查玻璃橋安全問題，其中河北省內32處玻璃橋、棧道和景觀台等設施被停運，進行安全檢查。內媒推測，相關問題頻生與缺乏政府監管有關。

內媒早前報道稱，河北玻璃橋等設施在去年3月開始關閉至今，除河北外，各地有多處類似的玻璃設施關閉。近年，不少景區為吸引人流，紛紛建造玻璃設施，人站在橋上，腳下是透明的玻璃，刺激又極具觀賞性。資料顯示，境內約有2300座玻璃橋。

惟玻璃設施多次發生事故，青島水準零點景區在今年8月的一處玻璃棧道，兩塊大玻璃掉落，經過的小童險掉落大海；廣西佛子嶺景區的玻璃滑道在今年6月有遊客滑出滑道，釀4死6傷；河南雲台山的玻璃棧道被遊客的水杯掉落砸中，出現裂痕，需緊急關閉。

內媒認為事故頻生與景區開發商、政府和遊客本身均有責任。景區為加快推出玻璃設施吸引遊客，在修建時，未有完善規劃，導致事故頻生。內地政府暫未有推行相關行業標準和監管力度不足等，令景區為省成本，選擇低廉建材和施工團隊，造成隱患。另部分遊客遊玩時未遵守規則，出現在橋上跑跳或用物品敲橋面等行為。