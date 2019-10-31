台媒：朱立倫同意出任韓國瑜競選總部主委

台媒周四（10月31日）報道，國民黨總統參選人韓國瑜競選總部的人事安排明朗化，前新北市長朱立倫已同意出任競總主委，國民黨榮譽黨主席連戰與前副主席林豐正則分別出任後援會總會長、顧問總團長。

報道引述黨內高層指出，朱立倫日前曾拜訪連戰，認為韓國瑜近期民調已有起色並到了逆轉的關鍵時刻，二人皆同意國民黨必須團結才可打贏選戰。期間，朱亦表示不排斥出任韓的競總主委。

朱立倫同日就報道回應表示，他希望歷任黨主席都能夠擔任榮譽主委或是其他職務，認為這應該是很自然的情況。至於將來競選總部的工作，如歷任黨主席如何幫忙等，朱則表示尚未與韓國瑜討論。朱最後強調，競選總部的人事安排尊重韓國瑜決定，自己也會全力協助。

消息人士透露，競總主委、後援總會長、顧問總團長原安排連戰、國民黨前主席吳伯雄及林豐正出任，惟連上月以年事已高為由，建議韓國瑜邀朱立倫出任主委，他改任後援總會長為宜。朱預計周六（11月2日）赴台南，在前立法院副院長洪秀柱成立競選總部時與韓碰面，屆時韓、朱二人，以及黨主席吳敦義可望再度同台。