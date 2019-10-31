7歲女教極唔識讀字　遭老師扭耳腳踢重創

陝西榆林市子洲縣近日有家長投訴，7歲女兒拓美茹疑因不懂認字，在上課期間慘遭女老師李菊梅體罰。李女多次對女童腳踢、扭耳朵和推撞，令後者摔倒，頭部撞向教師講台，女童右眼腫脹左耳出現裂傷，被送院治療。教育部門介入調查；李女被校方辭退。

閉路電視畫面顯示，李女多次擊打女童頭部，拉扯耳朵和不斷用腳踢向對方身體。女童多次被推撞摔倒，其他學生見狀均不敢出聲。李女隨後將女童推到講台旁，後者未能站穩而摔倒，眼角撞到講台台角受傷，李女隨後將女童扶起。

女童就讀子洲縣第三小學一年級三班，李女是該校臨時聘請的語文老師。李女在上課提問期間，女童未有在家中預習課文，部分生詞不會讀，經李女多次教導後仍未有讀準讀音。女童表示，李老師教她字詞讀音，「可是我就是不會念」。李女一時情緒失控下，體罰學生。

李女放學後，與女童家長一齊將女童送院治療，醫院為女童做眼部、頭部CT檢查，醫生診斷為右眼頓挫傷，皮膚軟組織損傷，耳朵背部有微細指甲劃傷痕迹。李女隨即向家長道歉，表明是自己的責任，並以600元人民幣（約680港元）賠償。惟女童家長不接受，將現金交還校方，投訴事件。

縣委、縣政府早前組成聯合調查組，在周三（30日）通報處理意見，認為校方需有專業人士對女童作心理輔導和到她的家中補課，辭退李女；校方需與家長協商，盡快讓女童回校上課。