墳爺涉嫌貸款詐騙罪　總額近6千萬人民幣被判囚終身

廣東汕尾市被稱為「墳爺」的林耀昌涉嫌貸款詐騙罪，涉及金額達5973萬元（人民幣‧下同，約6768萬港元），被市中級人民法院判處無期徒刑，沒收個人全部財產。他曾擔任汕尾市、陸豐市人大代表、陸豐市潭西鎮安福公墓負責人，期間非法佔用農地，違建墓穴，為求脫罪更賄賂時任陸豐市公安局局長20萬元（約23萬港元）。

市中級人民法院上周二（22日）以貸款詐騙罪，對林耀昌作一審宣判，追討其所拖欠的款項，還予陸豐市農村信用合作聯社。林耀昌被實名據報，他在2011年11月至2013年6月以卡綠達公司和華誠酒店的名義，使用虛假合約和財務報表等方式借6030萬（約6833萬港元），隨後僅歸還部分債務。

法院審理認為，林耀昌以非法佔有為目的，詐騙金融機構貸款，數額特別巨大，已構成貸款詐騙罪，遂作出上述判決。另外，林耀昌在2009年擔任公墓負責人等職位時，曾未取得用地許可，便大量改變土地用途，非法佔用88.13畝林地，違建成5164個墓穴。案件曝光後，被媒體稱為「墳爺」。

墳爺涉嫌非法佔用農用地罪和行賄罪，隨後在2016年11月被東莞市中級人民法院判囚4年和罰款5萬元（約5.7萬港元）。他在刑滿出獄當日，又被汕尾警方以涉嫌貸款詐騙罪依法刑事拘留。案件於今年5月在汕尾中院開庭審理。