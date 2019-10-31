小學引入頭環檢測腦電波　以評估學生專注力惹議

內媒周四（31日）報道，浙江金華一間小學近日引入一款聲稱來自麻省理工學院（MIT）與哈佛大學等研究機構的腦機接口頭環，要求學生戴上，以評估上課期間的注意力。有家長對採集到的數據去向表達憂慮，涉事廠商回應時則強調，產品並非為了是監控學生。

報道指，該形似孫悟空「頭箍」的腦機接口頭環名為「FOCUSONE」，網上售價近3500元人民幣（約3964港元），可以檢測腦電波，評估學生上課、做功課時是否集中注意力，並給作出相應的評分；分數還會實時傳送到老師的電腦，然後再如成績排名般發到家長群組中，更有學生因為分數落後而被家長敦促。

有老師及學生認為，產品可提升學習的專注力，但也有質疑指出學生或因而受到監控，被限制自由；更有學生反映戴上產品時會感到痛楚。對此，有學者指出頭環的基本原理是腦電圖技術，通常用於醫療領域，但他強調相關技術容易出現不精準情況，或讓人感覺痕癢或煩躁，且若電極的通信狀況不好，可能會影響到信號傳輸。

推出該產品的「強腦科技」則發布聲明稱，頭環並非用來監控學生，而是訓練學生提升專注力的儀器，強調監控學生的產品不會有市場；公司創始人韓璧丞亦表示，監控的疑慮是媒體的錯誤解讀。